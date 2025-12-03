 
LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克 - 黑/帆白/黑

Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克

黑/帆白/黑
帆白/暗队红/帆白

LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克品质出众，致敬勒布朗经久不衰的詹皇风范。采用高密度针织外层与绗缝合成材质填充物，营造出众保暖效果，专为寒冷天气打造，堪称篮球干将的得力之选。


  • 显示颜色： 黑/帆白/黑
  • 款式： HV3499-010

御寒保暖

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。优质挺括针织外层结合内里绗缝合成材质填充物，缔造温暖舒适的穿着体验。

詹皇风范

刺绣细节旨在向勒布朗致敬，包括衣袖上的雄狮图案和胸前的王冠标志。

产品细节

  • 正面按扣扣合设计
  • 贴边插手口袋
  • 罗纹衣领、袖口和下摆
  • 面料：54% 聚酯纤维/46% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
