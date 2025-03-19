LeBron Therma-FIT ADV 詹姆斯男子拒水保暖篮球夹克百搭出众，彰显詹皇风范。该夹克采用模块化设计，即衣袖和风帽均可拆卸，方便根据天气情况和个人需求灵活调整穿搭方式。匠心单品专为抵御寒冷天气而打造，采用拒水表层和轻盈填充物，帮助保持温暖干爽。

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