LeBron TR 1

詹姆斯男子训练鞋

¥679
¥849
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穿上 LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋，练出勒布朗风范。外底采用凸起底纹和弯曲凹槽设计，结合鞋带处 Flywire 飞线设计，匠心应你所需，助你畅快开练。

  • 显示颜色： 琥珀棕/暗赤褐/霜绿/冰番石榴色
  • 款式： FJ6151-200

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