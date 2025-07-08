 
LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋 - 白色/黑/大学红/金属银

LeBron TR 1

詹姆斯男子训练鞋

20% 折让
白色/黑/大学红/金属银
白金色/山峰白/荷兰橙/清透蓝

穿上 LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋，练出勒布朗风范。外底采用凸起底纹和弯曲凹槽设计，结合鞋带处 Flywire 飞线设计，匠心应你所需，助你畅快开练。


  • 显示颜色： 白色/黑/大学红/金属银
  • 款式： FJ6151-101

LeBron TR 1

20% 折让

穿上 LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋，练出勒布朗风范。外底采用凸起底纹和弯曲凹槽设计，结合鞋带处 Flywire 飞线设计，匠心应你所需，助你畅快开练。

其他细节

  • 外底融入凸起纹路，缔造出众抓地力
  • 鞋带处 Flywire 飞线设计，塑就稳固贴合感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 后跟和前足融入弯曲凹槽
  • 显示颜色： 白色/黑/大学红/金属银
  • 款式： FJ6151-101

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