跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike LeBron Witness VI EP

      男子篮球鞋

      ¥399
      ¥699
      42% 折让

      白色/浅甜瓜橙/浅柠檬黄
      山峰白/浅骨色/浅蓝灰/金属青灰

      Nike LeBron Witness VI EP 男子篮球鞋，采用勒布朗挚爱的可视 Max Air 缓震配置，有助缓震，营造出众回弹脚感。轻盈网眼布材料结合加固设计，织带有助稳固中足，外部模压结构则有效锁定后跟，铸就出众包覆感。

      • 显示颜色： 白色/浅甜瓜橙/浅柠檬黄
      • 款式： DC8994-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。