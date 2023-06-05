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      LeBron Witness VII EP

      男子篮球鞋

      ¥699

      随着勒布朗·詹姆斯的传奇职业生涯不断拓展，他在比赛中愈发需要质感轻盈同时能够掌控强大力量的设计。因此，LeBron Witness VII EP 男子篮球鞋采用轻盈设计，赋予你出众支撑力，助你在酣战之中领先对手一步。全掌型 Max Air 缓震配置，令你自信起跳，安稳着地；轻盈织物搭配中足织带包覆设计，可在比赛中或更长时间内帮助锁定双足。该版本的橡胶外底出众耐穿，专为户外球场打造。

      • 显示颜色： 皇家蓝/白色/黑
      • 款式： DM1122-400

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