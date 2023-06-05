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      Nike (MLB 洛杉矶道奇队) Legend

      大童（男孩）T恤

      ¥199

      无论在看台观战，还是在起居室前排观看电视转播，穿上这款轻盈舒适的 Nike (MLB 洛杉矶道奇队) Legend 大童（男孩）T恤，彰显道奇队荣耀。采用透气针织面料打造，让你从开球到比赛结束，畅享非凡观赛体验。

      • 显示颜色： 灯草蓝
      • 款式： DN2462-495

      尺寸与尺码

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