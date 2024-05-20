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      Nike Legend 10 Academy IC

      男子室内/球场足球鞋

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      传奇新释义，光辉不褪减。Nike Legend 10 Academy IC 男子室内/球场足球鞋经精心设计，采用 FlyTouch Lite 精良材料，让你展现出色比赛表现。该鞋款契合足形，柔软耐穿，结合网眼布设计，打造出色透气性的同时应对过度拉伸，助你畅享舒适比赛体验，掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是穿过对方防守精准传球，还是迅速回防阻挡对手进攻，皆可助你无往不利。

      • 显示颜色： 柠檬水黄/金属金币色/黑
      • 款式： DV4341-700

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