Nike Legend 10 Academy IC 30 男子室内球场足球鞋专为想让比赛表现跃升新层次的球员而打造。 该鞋款借鉴 Nike 经典 Tiempo 鞋款的设计元素，并融入颇具未来风范的纹理和图案，旨在庆贺 Tiempo 诞生 30 周年。 加持 FlyTouch Lite，有效缔造出众触球感，助你在比赛中留下浓墨重彩的一笔。

显示颜色： 帆白/暗原子青

款式： FQ3244-100