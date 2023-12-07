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      Nike Legend 10 Elite AG Pro

      男子人造草地足球鞋

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      传奇新释义，光辉不褪减。Nike Legend 10 Elite AG Pro 男子人造草地足球鞋选用 FlyTouch Plus 精良材质，演绎传奇鞋款。该鞋款契合足形，柔软舒适，搭载 All Conditions Control 技术，结合可应对不同天气的抓附纹理设计，助你掌控赛场节奏。Legend 10 轻盈时尚，适合不同位置的球员，无论是在强悍防守时的传球，还是在快速反击时回追反抢，都能助你踢出彩。

      • 显示颜色： 冰番石榴色/黑
      • 款式： DZ3175-800

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