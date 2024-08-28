Elite 足球鞋专为热衷于足球运动的人匠心设计， 该特别版 Nike Legend 10 Elite FG 30 男子天然硬质草地足球鞋也不例外。 该鞋款借鉴 Nike 经典 Tiempo 鞋款的设计元素，并融入颇具未来风范的纹理和图案，旨在庆贺 Tiempo 诞生 30 周年。 加持 FlyTouch Plus，缔造非凡触球感；搭配抓附纹理，助你在比赛中留下浓墨重彩的一笔。

显示颜色： 暗原子青/帆白

款式： FQ3247-300