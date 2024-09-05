准备好大展身手了吗？Nike Legend 10 Pro TF 男子人造场地足球鞋专为想让比赛表现跃升新层次的球员而打造。该鞋款的设计灵感源自职业球员在世界大型锦标赛上大放异彩时所穿的装备，注入粉色元素，饰以耐克勾标志，FlyTouch Pro 缔造非凡触球感，结合其他 Nike出众创新设计，助你蓄势待发，大放异彩。

显示颜色： 泡沫粉/黑

款式： DV4336-601