Nike Legend 2.0 Regular Poly 女子训练长裤采用臀部到大腿的紧密贴合设计巧搭膝盖至裤脚的直筒式造型，秉承原年款精髓，显著提升上一代版型的修身效果与穿着舒适度，适合进行各种训练。

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