Nike Legend 2.0 Tight Poly Washed

女子训练裤

¥279
¥399
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Nike Legend 2.0 Tight Poly Washed 女子训练裤采用从臀部到脚踝的完美修身版型，搭载巧妙设计细节，紧密贴身，凸显女性窈窕曲线，提升舒适感，适合进行各种训练。

  • 显示颜色： 黑/白色/黑
  • 款式： 589202-017

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