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      Nike Legend 9 Elite MI FG

      男/女天然硬质草地足球鞋

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      Nike Legend 9 Elite MI FG 男/女天然硬质草地足球鞋采用专为全球精英球员打造的出众未来主义外观，结合以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就准确的传球和射门表现，带来 Tiempo 轻盈新体验。该特别版采用优质皮革，以蒙泰贝卢纳工艺匠心打造，其设计灵感源自安德烈亚·皮尔洛 (Andrea Pirlo)，他曾带领意大利队在 2006 年国际赛事中大获全胜。

      • 显示颜色： 白色/金属银/游戏宝蓝
      • 款式： DQ7792-140

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