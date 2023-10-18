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      Nike Legend Essential 3 Next Nature

      女子训练鞋

      ¥299
      ¥499
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      白金色/白色/狼灰/金属银
      黑/浅柠檬黄/白色/动感蓝
      白色/光子灰/热情红 /黑
      白色/矿物色/黑/冰翡翠蓝
      光子灰/云母绿/白色/冷灰

      不论是严苛的快节奏团体课，还是让你筋疲力尽的重量训练，Nike Legend Essential 3 Next Nature 女子训练鞋皆可助你轻松驾驭。该鞋款采用平跟设计、耐穿材料和柔韧鞋底，缔造非凡舒适体验和出众支撑力，助你随时酣战健身房。

      • 显示颜色： 白金色/白色/狼灰/金属银
      • 款式： DM1119-004

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