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      Nike Legend Essential 3 NN P

      女子训练鞋

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      Nike Legend Essential 3 NN P 女子训练鞋后跟稳定，鞋头下方柔韧灵活，同时可在侧向运动中提供出众支撑力，不论是严苛的快节奏团体课，还是让你筋疲力尽的重量训练，皆可轻松驾驭。不再进行打卡般的训练，而是成为训练勇士，以自己的节奏舒适畅动，尽享非凡舒适体验。看到外底上的斑点了吗？这意味着外底含有 Nike Grind 材料，其原料来自生产过程中产生的边角料。

      • 显示颜色： 白色/多色/黑
      • 款式： DQ4674-100

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