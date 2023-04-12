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      Nike Legend React

      女子跑步鞋

      ¥769

      Nike Legend React 女子跑步鞋采用透气鞋面搭配合成材质覆面，经久耐穿，搭载泡棉缓震配置，响应灵敏，在跑步中塑就顺畅平稳的迈步体验。

      • 显示颜色： 锈粉/烟灰紫红/帆白/浅粉色
      • 款式： AA1626-602

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