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      Nike Legend React

      男子跑步鞋

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      Nike Legend React 男子跑步鞋采用透气鞋面搭配合成材质覆面，经久耐穿，搭载泡棉缓震配置，响应灵敏，在跑步中塑就顺畅平稳的迈步体验。

      • 显示颜色： 薄雾黑蓝/亮深红/幻影灰白/黑
      • 款式： AA1625-407

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

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