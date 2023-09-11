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      Nike "Let's Team up"

      Dri-FIT 婴童速干印花T恤

      ¥199

      Nike "Let's Team up" Dri-FIT 婴童速干印花T恤性能出众，是孩子的玩乐穿搭佳选。 针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，赋予小宝贝干爽舒适的畅玩体验，缤纷色彩尽显动感活力。

      • 显示颜色： 翡翠绿
      • 款式： FV5779-358

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