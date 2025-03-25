Nike Life

巴恩风男子梭织哈灵顿夹克

¥1,049

浅军绿/浅军绿
闪电蓝/闪电蓝

Nike Life 男子梭织哈灵顿夹克出自 Nike Life 系列，采用全长拉链开襟设计，经久耐穿，美观时尚。衣领设有纽扣搭绊，有助提升包覆效果，结合正面贴边口袋和胸前刺绣耐克勾勾标志，匠心细节拉满。宽松版型，营造充裕的叠搭空间；斜纹面料，塑就经典休闲风格。

  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
  • 款式： FN3231-320

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。