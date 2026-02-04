Nike Life
情人节系列男子长袖法兰绒衬衫
10% 折让
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 情人节系列男子长袖法兰绒衬衫采用耐穿梭织斜纹面料，搭配超宽松版型。带纽扣的胸前口袋，方便收纳。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/黑
- 款式： IF1046-451
产品细节
- Nike Life 标签
- 后领内侧挂环设计
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
