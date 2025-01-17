Nike Life

男子全长拉链开襟无衬里夹克

¥1,199

杏茶色/沙漠卡其/杏茶色
闪电蓝/幻影灰白/闪电蓝

Nike Life 男子全长拉链开襟无衬里夹克采用厚实帆布面料和连帽设计，结合宽松版型，塑就经典夹克风范，经久耐穿，专为日常生活打造。 肘部融入刺子绣缝线，有效加固高磨损区域。

  • 显示颜色： 杏茶色/沙漠卡其/杏茶色
  • 款式： HQ6123-297

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