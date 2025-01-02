Nike Life 男子加衬马甲采用帆布面料搭配合成材质填充物，经久耐穿，塑就温暖感受，是内搭长袖T恤或连帽衫、法兰绒纽扣上衣或毛衣的理想之选。宽松版型设计，方便叠搭且不臃肿。柔软罗纹衣领设计，缔造舒适穿着体验；插手口袋，帮助存放随身物品。上身试穿这款基本单品，一切就是这么简单。

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