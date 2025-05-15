 

Nike Life

男子工装长裤

¥639¥79920% 折让

Nike Life 男子工装长裤出自 Nike Life 系列，专为除运动以外的日常活动匠心打造。斜纹面料，经久耐穿。标准版型搭配直筒设计，助你轻松应对日常任务，畅享舒适穿着体验。工装风格外观搭配 7 个口袋设计，方便储物。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
  • 款式： FB7199-320

Nike Life

¥639¥79920% 折让

Nike Life 男子工装长裤出自 Nike Life 系列，专为除运动以外的日常活动匠心打造。斜纹面料，经久耐穿。标准版型搭配直筒设计，助你轻松应对日常任务，畅享舒适穿着体验。工装风格外观搭配 7 个口袋设计，方便储物。

Nike Life

Nike Life 系列经久耐穿，可轻松驾驭日常生活中的多场景穿搭。经典服装单品巧妙融合结实面料和灵活设计，缔造舒适耐穿体验与时尚风范。

强韧结构

耐穿斜纹面料融入些许氨纶，略带弹性。

休闲贴合

直筒设计结合标准版型，打造休闲外观，适合日常穿着。

其他细节

该工装长裤采用 7 个口袋设计，为日常基本物品提供充裕的存储空间

产品细节

  • 凹刻 Nike Life Goddess 纽扣搭配拉链门襟设计
  • 腰带环搭配左腿装饰袢
  • 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
  • 款式： FB7199-320

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