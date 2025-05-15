Nike Life
男子工装长裤
¥639¥79920% 折让
Nike Life 男子工装长裤出自 Nike Life 系列，专为除运动以外的日常活动匠心打造。斜纹面料，经久耐穿。标准版型搭配直筒设计，助你轻松应对日常任务，畅享舒适穿着体验。工装风格外观搭配 7 个口袋设计，方便储物。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
- 款式： FB7199-320
Nike Life
¥639¥79920% 折让
Nike Life 男子工装长裤出自 Nike Life 系列，专为除运动以外的日常活动匠心打造。斜纹面料，经久耐穿。标准版型搭配直筒设计，助你轻松应对日常任务，畅享舒适穿着体验。工装风格外观搭配 7 个口袋设计，方便储物。
Nike Life
Nike Life 系列经久耐穿，可轻松驾驭日常生活中的多场景穿搭。经典服装单品巧妙融合结实面料和灵活设计，缔造舒适耐穿体验与时尚风范。
强韧结构
耐穿斜纹面料融入些许氨纶，略带弹性。
休闲贴合
直筒设计结合标准版型，打造休闲外观，适合日常穿着。
其他细节
该工装长裤采用 7 个口袋设计，为日常基本物品提供充裕的存储空间
产品细节
- 凹刻 Nike Life Goddess 纽扣搭配拉链门襟设计
- 腰带环搭配左腿装饰袢
- 面料：98% 棉/2% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿
- 款式： FB7199-320
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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