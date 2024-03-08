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      Nike Life

      男子打蜡斜纹布工装夹克

      ¥1,699

      卡其绿/卡其绿
      浅英国褐/浅英国褐

      Nike Life 男子打蜡斜纹布工装夹克采用厚实耐穿设计和经典款型，实力演绎出众型格。强韧面料经过打蜡处理，衣袖和衣身添加保暖填充物，令你无惧天气变幻，时刻保持舒适。结合宽松版型，方便舒适叠搭毛衣、法兰绒上衣或连帽衫，打造专属造型。

      • 显示颜色： 卡其绿/卡其绿
      • 款式： FN3131-325

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