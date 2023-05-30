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      Nike Life

      男子梭织保暖军旅风马甲

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      Nike Life 男子梭织保暖军旅风马甲采用纽扣设计，打造保暖时尚的中层叠搭佳选，可与挚爱的连帽衫、或保暖单品搭配穿着。采用保暖填充物，可叠搭于外套下，带来出色保暖和防护效果。缝制洋葱绗缝结合人字形纹路包边设计，缔造百搭风范。

      • 显示颜色： 油绿/白色
      • 款式： DX0891-386

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

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