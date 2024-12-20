Nike Life 男子灯芯绒工装长裤出自 Nike Life 系列，以工装为灵感，专为除运动以外的日常活动匠心打造。直筒裤型结合灯芯绒面料，缔造非凡舒适的穿着感受。刺绣细节旨在颂扬积极向上的纯粹态度。穿上 NIKE，享受美好的一天！

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