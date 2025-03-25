Nike Life

男子牛津布衬衫

¥799

浅铁矿石灰/浅铁矿石灰
心灵蓝/心灵蓝

Nike Life 男子牛津布衬衫采用牛津布面料结合宽松版型，经久耐穿，彰显经典风范，专为日常生活打造。扣上纽扣，呈现精致格调；亦可敞开穿着，打造休闲叠搭造型。

  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/浅铁矿石灰
  • 款式： HJ7271-014

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。