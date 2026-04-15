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Nike Life
男子短裤
¥649
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子短裤采用针织面料，搭配超宽松版型。雪尼尔绒线字母贴片设计，融入纹理质感和校园风范。
- 显示颜色： 调色暗灰/黑曜石色
- 款式： IF2236-063
Nike Life
¥649
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子短裤采用针织面料，搭配超宽松版型。雪尼尔绒线字母贴片设计，融入纹理质感和校园风范。
产品细节
- Nike Life 梭织标签
- 插手口袋
- 后身口袋添加按扣设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料/口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/黑曜石色
- 款式： IF2236-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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