Nike Life 系列经久耐穿，助你在运动之余舒适畅享日常休闲生活。Nike Life 男子营地短裤是你的日常穿搭佳选。每件单品巧妙融合结实面料和灵活设计，为你在忙碌生活中缔造舒适耐穿体验。加深口袋、石洗梭织面料搭配宽松版型，塑就外出办事的理想穿搭之选。

显示颜色： 地平线绿/地平线绿

款式： FN3217-370