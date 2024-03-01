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      Nike Life

      男子长袖牛津布纽扣衬衫

      ¥529
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      白色/游戏宝蓝/足球灰
      山峰白/山峰白/山峰白
      黑/黑/黑

      Nike Life 男子长袖牛津布纽扣衬衫采用牛津布面料，是一款适合搭配人气牛仔裤、短裤或斜纹布裤的经典优质单品。全长前襟搭配纽扣衣领，打造精致外观。肩部和衣身采用宽松设计，休闲舒适，便于叠搭。

      • 显示颜色： 白色/游戏宝蓝/足球灰
      • 款式： FN3126-101

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