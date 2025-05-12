Nike Life
男子长袖纽扣上衣
¥899¥99910% 折让
Nike Life 男子长袖纽扣上衣采用超宽松版型，结合胸前大号侧开口口袋，便于收纳随身物品。厚实面料，舒适耐穿。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： FB7743-060
Nike Life
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Nike Life 男子长袖纽扣上衣采用超宽松版型，结合胸前大号侧开口口袋，便于收纳随身物品。厚实面料，舒适耐穿。
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用强韧面料结合优质细节，经久耐穿。
匠心设计，精益求精
精致刺绣耐克勾标志，彰显简约品牌标志魅力。后领内置 Nike Life 精美标签，体现 Nike 对设计精益求精的态度。
其他细节
宽松衣身和衣袖设计，营造充裕活动空间
产品细节
- 后领内里挂环设计
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/煤黑
- 款式： FB7743-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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