 

Nike Life

男子长袖纽扣上衣

¥899¥99910% 折让

Nike Life 男子长袖纽扣上衣采用超宽松版型，结合胸前大号侧开口口袋，便于收纳随身物品。厚实面料，舒适耐穿。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： FB7743-060

Nike Life

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Nike Life 男子长袖纽扣上衣采用超宽松版型，结合胸前大号侧开口口袋，便于收纳随身物品。厚实面料，舒适耐穿。

自在生活每一天

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。每件单品均采用强韧面料结合优质细节，经久耐穿。

匠心设计，精益求精

精致刺绣耐克勾标志，彰显简约品牌标志魅力。后领内置 Nike Life 精美标签，体现 Nike 对设计精益求精的态度。

其他细节

宽松衣身和衣袖设计，营造充裕活动空间

产品细节

  • 后领内里挂环设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： FB7743-060

尺寸与尺码

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