Nike Life

Double-Knee 男子长裤

¥649
¥999
35% 折让

Nike Life Double-Knee 男子长裤采用标准版型结合直筒裤型设计，无论工作日还是周末，皆可让你秀出简约利落范。采用厚实帆布面料，经久耐穿，助你从容应对日常挑战。

  • 显示颜色： 煤黑/煤黑
  • 款式： FZ0131-060

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。