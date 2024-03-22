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      Nike Life

      Military Henley 男子长袖毛衣

      ¥929
      ¥1,199
      22% 折让

      芝麻棕
      黑曜石色

      Nike Life Military Henley 男子长袖毛衣来自 Nike Life 系列，采用柔软针织面料，巧搭经典四扣式前襟设计，塑就出众外观。面料融入些许羊毛，巧妙兼顾耐穿性和温暖性。肩部、胸部和衣身采用休闲设计，便于根据不同天气打造出众叠搭造型。

      • 显示颜色： 芝麻棕
      • 款式： FN3119-252

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