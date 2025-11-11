Nike Life
Shed 男子夹克
18% 折让
Nike Life Shed 男子夹克能有效御寒，采用梭织斜纹面料，挺括耐穿，是你的日常穿搭佳选。 超宽松版型，营造格外宽松的穿着体验，打造前卫造型。 佩斯利拼接里料，增添时尚风范。
- 显示颜色： 苔木棕色/黑
- 款式： HV1323-235
自在生活每一天
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。 该系列百搭耐穿，焕新演绎经典男装版型。 每件单品均采用柔韧面料结合优质细节，经久耐穿。
匠心设计，精益求精
正面按扣挡风片包覆双向拉链开襟，塑就简约利落风范。 大号插手口袋和额外隐藏式按扣小口袋，方便储物，美观实用。 保暖风帽搭配帽檐，营造温暖包覆效果。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 金属按扣
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 面料：100% 棉。 里料：50% 棉/50% 聚酯纤维。 填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
