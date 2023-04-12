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      Nike Lil' Swoosh (TD)

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      Nike Lil' Swoosh (TD) 婴童运动童鞋采用皮革、织物和合成材质组合鞋面，缔造舒适耐穿体验。柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足日常运动之趣。

      • 显示颜色： 薄雾黑蓝/黑曜石色/力量靛青/白色
      • 款式： AQ3113-403

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