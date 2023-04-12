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      Nike Little Posite One (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥1,299

      哈瓦那红/黑/哈瓦那红
      灯草粉/海神蓝/庭紫/灯草粉

      Nike Little Posite One (GS) 大童篮球童鞋采用耐穿模压鞋面、弹性泡棉缓震配置和橡胶鞋底设计，铸就非凡抓地力和舒适支撑效果。

      • 显示颜色： 哈瓦那红/黑/哈瓦那红
      • 款式： 644791-603

      尺寸与尺码

      根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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