Nike Little Posite One

大童运动童鞋

¥1,299

Nike Little Posite One 大童运动童鞋焕新演绎人气篮球鞋款 Air Foamposites，彰显 90 年代魅力。 焕新演绎昔日出众鞋款，塑就今日穿搭佳选，助力孩子演绎个性风采。 磨面皮革搭配合成材质，缔造出色耐穿性和时尚感。

  • 显示颜色： 国际蓝/黑/清透色/白色
  • 款式： FV5365-400

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