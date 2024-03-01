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      Nike Little Posite One (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥399
      ¥599
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      90 年代风范强势回归！Nike Little Posite One (TD) 婴童运动童鞋焕新演绎人气篮球鞋款 Air Foamposites。焕新演绎昔日出众鞋款，塑就今日穿搭佳选，助力小宝贝演绎个性风采。鞋舌饰有 Foamposite 经典“1Cent”标志，彰显 90 年代魅力；合成材质搭配橡胶外底设计，经久耐穿，满足小宝贝玩耍需求。

      • 显示颜色： 金属银/黑/游戏宝蓝/仙人掌绿
      • 款式： FJ3305-001

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