Nike Little Posite One

幼童运动童鞋

¥699

Nike Little Posite One 幼童运动童鞋焕新演绎人气篮球鞋款 Air Foamposites，彰显 90 年代魅力。磨面皮革搭配合成材质，缔造出色耐穿性，让小宝贝彰显时尚风采。

  • 显示颜色： 国际蓝/黑/清透色/白色
  • 款式： FV5366-400

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