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      Nike Little Posite One KI (GS)

      大童运动童鞋

      ¥1,299

      90 年代风范强势回归！ Nike Little Posite One KI (GS) 大童运动童鞋焕新演绎人气篮球鞋款 Air Foamposites。 后跟饰有 Foamposite 经典“1Cent”标志，彰显 90 年代魅力。 天然皮革与合成材质组合设计搭配橡胶外底，经久耐穿，助孩子尽情畅玩。

      • 显示颜色： 黑/浅红木褐/金属铬色/团队金
      • 款式： FQ1930-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.3

      36: 鞋内长 23.7

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.6

      38: 鞋内长 24.9

      38.5: 鞋内长 25.4

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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      退换货政策例外情况

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