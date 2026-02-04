Nike Little Posite Pro
大童运动鞋
10% 折让
Nike Little Posite Pro 大童运动鞋焕新演绎 Air Foamposite，洋溢 90 年代篮球风范，专为新生代匠心打造。合成材质结合橡胶外底，经久耐穿，适合在多种场合穿着。
- 显示颜色： 大学蓝/白色/深藏青/白色
- 款式： IQ7230-400
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出色耐穿性和结构感
- 足底搭载柔软泡绵，轻盈缓震
- 泡绵鞋口，赋予脚踝柔软舒适感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
