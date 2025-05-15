Luka 3
东契奇大童实战篮球鞋
¥589¥76923% 折让
Luka 3 东契奇大童篮球鞋柔韧且灵活，让孩子在迈步时焕发光彩。 中底搭载柔软泡绵，助力孩子在球场上找到空档；同时轻巧灵便，缔造无拘运动体验。 鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱中汲取灵感，彰显疾速风范，助力孩子疾速突破防守后展现出众风采。
- 显示颜色： 白色/脉冲橙/浅深红/蒸气绿
- 款式： FQ8185-101
Luka 3
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Luka 3 东契奇大童篮球鞋柔韧且灵活，让孩子在迈步时焕发光彩。 中底搭载柔软泡绵，助力孩子在球场上找到空档；同时轻巧灵便，缔造无拘运动体验。 鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱中汲取灵感，彰显疾速风范，助力孩子疾速突破防守后展现出众风采。
迅疾外观，迅捷体验
鞋款从转动的轮胎中汲取灵感，采用出众设计，令孩子彰显疾速风范。 鞋面点缀精致条纹，外底饰有轮胎纹路状细节。
出众支撑，稳固舒适
柔韧灵活的鞋框有助稳固稚嫩双足，结实泡绵塑就舒适支撑的迈步体验。
出众抓附
橡胶外底搭配多向抓地设计，赋予孩子所需抓地力。
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 白色/脉冲橙/浅深红/蒸气绿
- 款式： FQ8185-101
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.8
37.5: 鞋内长 24
38: 鞋内长 24.8
38.5: 鞋内长 25.1
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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