Luka 3 "Motorsport"

东契奇大童篮球鞋

¥629
¥769
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Luka 3 "Motorsport" 东契奇大童篮球鞋柔韧且灵活，让孩子迈步时焕发光彩。中底搭载柔软泡绵，助力孩子在球场上找到空档；同时轻巧灵便，缔造无拘运动体验。鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱中汲取灵感，彰显疾速风范，助力孩子疾速突破防守后展现出众风采。

  • 显示颜色： 白色/黑/轨道红/金属金
  • 款式： FQ8185-170

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23

36: 鞋内长 23.4

36.5: 鞋内长 23.8

37.5: 鞋内长 24

38: 鞋内长 24.8

38.5: 鞋内长 25.1

39: 鞋内长 25.4

40: 鞋内长 26

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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