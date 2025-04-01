Luka 3 PF 东契奇男子篮球鞋轻盈非凡，助你在比赛中火力全开。 该鞋款采用 Cushlon 3.0 泡绵，有助实现从后跟到鞋头的顺畅过渡，塑就迅疾表现。 足底添加坚固稳定片向上延伸至鞋侧壁，柔韧灵活，营造侧向包覆效果，助力后撤步投篮。 迅疾设计，缔造疾速表现，带来出众外观。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。