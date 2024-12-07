Luka 3 PF

东契奇男子篮球鞋

¥739
¥899
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白色/黑/轨道红/金属金
黑/烟灰/烟灰/白色

在球场上，卢卡·东契奇把握节奏，稳控全场。但如果让他开车，情况就完全不同了。Luka 3 PF 东契奇男子篮球鞋从迈克尔·乔丹和卢卡·东契奇共同热爱的赛车中汲取灵感，采用匠心设计，旨在向炫酷的急刹、急转和烧胎动作致意，助你从容应对多种挑战。点缀爆裂纹元素，尽显 Jordan 经典风范；轻盈回弹泡绵，助你随意变速，创造投篮空间，一举制胜。

  • 显示颜色： 白色/黑/轨道红/金属金
  • 款式： FQ1285-170

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