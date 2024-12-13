Luka 3 PF "Photo Finish" 男子篮球鞋采用简约设计，并缀以亮色装饰，增添夺目光彩。鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱和势均力敌的赛况中汲取灵感，融入赛车元素，让型格迅速飙升。匠心技术旨在带来出色速度表现，助你自如变换速度，轻松上篮。

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