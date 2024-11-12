Luka 3 "Photo Finish" 大童篮球童鞋柔韧且灵活，让孩子在迈步时焕发光彩。 足底搭载弹力泡绵，助力孩子在球场上找到空档；同时轻巧灵便，缔造无拘运动体验。 鞋款从卢卡·东契奇对汽车的热爱中汲取灵感，彰显疾速风范，助力孩子疾速突破防守后展现出众风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。