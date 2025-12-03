Luka .77 PF "Gone Camping"

¥439 ¥749 41% 折让

卢卡不在球场时，很有可能去露营。Luka .77 PF "Gone Camping" 东契奇男子篮球鞋旨在向他的业余爱好致敬，采用耐穿设计，助你畅享篮球运动。高磨损区域融入匠心设计结合全掌型橡胶外底，助力轻松驾驭比赛，打造可应对球场的实力战靴。

柔韧灵活，舒适耐穿 助你轻松掌控球场。鞋面高磨损区域融入匠心设计结合全掌型橡胶外底，经久耐穿，让你从容驾驭室内场地。 舒适非凡 中底搭载双密度泡绵，由硬质泡绵结合柔软回弹的泡绵。结合后跟匠心排布的镂空设计，塑就舒适迈步体验和出色的落地体验。 干爽体验，畅快鏖战 高磨损区域采用耐穿设计，同时出色透气，令双足保持干爽，助你畅快鏖战。